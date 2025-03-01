Tartışmalar Ülke Sınırını Aştı: Mourinho'ya Ceza Veren Kişi Galatasaray Formasıyla
Süper Lig'in 25. haftasında oynana Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tartışmaları sürerken PFDK, Jose Mourinho'ya 4 maç Okan Buruk'a ise 1 maç ceza vermişti. Tahkim Kurulu Mourinho'nun cezasını 2 maça düşürürken Okan Buruk'un cezası ise onamıştı. İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Türkiye'de yeni skandal" başlığıyla konuyu manşetine taşıdı. Haberde Mourinho'ya ceza veren PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün Galatasaray tişörtü giydiği fotoğraf yer aldı.
Süper Lig'in 25. haftasındaki derbi mücadelesi golsüz sona ererken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısında söylediği sözler gündem olmuştu.
İki teknik adam da PFDK'ya sevk edilirken PFDK, Mourinho'ya 4 maç Okan Buruk'a ise 1 maç ceza verdi. İki kulübün yetkilileri de bu karara itiraz etti ve Tahkim Kurulu'na gitti. Tahkim Kurulu, Mourinho'nun 4 maç cezasını 2 maça indirdi ve Okan Buruk'un cezasını onadı.
TARTIŞMALAR İTALYAN MEDYASINDA
Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbi tartışmaları sürerken İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Sport da yaşananları manşetine taşıdı. "Türkiye'de yeni skandal" başlığı verdiği haberinde "Mourinho'ya ceza veren adam Galatasaray forması giydi, fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu" ifadelerini kullandı.
PFDK Başkanı Celel Nuri Demirtürk'ün Galatasaray tişörtü giydiği kareye yer verilen haberde, Corriere dello Sport, "İstanbul derbisi sonrası kopan fırtına, Mourinho'ya yöneltilen akıl almaz ırkçılık iddiaları , diskalifiye ve Mou'nun bizzat kendisi tarafından manevi tazminat davası gibi olaylar düşünüldüğünde böyle bir fotoğrafın sansasyon yarattığı aşikar" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi