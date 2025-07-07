CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar: Hepsi Ankara'ya Çağrıldı

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CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ardından parti yönetimi flaş bir karar aldı.

CHP, tüm partili belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara’ya çağırdı.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlarda son olarak Antalya, Adıyaman ve Adana belediye başkanları da gözaltına alınmıştı.

Son gözaltıların ardından çok sert bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Özel hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla re’sen soruşturma açılmıştı.

CHP’nin operasyonlara karşı daha sert bir tavır benimseyeceği iddiaları kulislerle konuşulmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi