Özgür Özel ve Tülay Hatimoğulları'ndan 'Operasyon' Çıkışı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile beraberindeki heyet bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Hatimoğulları’na Eş Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Mahfuz Güleryüz ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Emiraali Türkmen eşlik etti.

DEM Partilileri, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin karşılarken, toplantının yapılacağı kata geçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel heyeti orada karşıladı.

Toplantıda CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar görüşüldü.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

İki lider görüşmenin ardından sonra ortak basın açıklaması yapıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Şuan bu operasyonları konuşuyor olmamız demokrasiye olan inancımızı kırıyor. Bu operasyonlardan vazgeçilmelidir. Bu operasyon seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Biz Türkiye'nin iç barışını muhalefetle konuşmak zorundayız. Türkiye'nin iç barışına ihtiyacına ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Buradan çağrımızı yineliyoruz; Bugün bu operasyonları gerçekleştiren akıl bu operasyonlardan vazgeçmelidir. Ve çağrımızı yineliyoruz; Gelin gerçek anlamda bir iç barışı sağlayalım. Gelin bu operasyonlardan vazgeçin, Bu yargılama süreci devam ettiği süre içinde de bütün belediye başkanları ve seçilmişlerin tutuksuz bir şekilde yargılanmaları devam etsin. Hepsi serbest kalsın."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Artık Türkiye'de bu operasyonların siyasi operasyon olmadığına inanmayan kimse kalmadı. Meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle bakan kimse bu operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi operasyon olduğunu biliyor. Açık ve net şekilde yapılan her şey hem belediye başkanlarının kişilik haklarına, ailelerine, çocuklarına yapılan zulümler bunların hepsi büyük vicdansızlıkla yapılan siyasi işlerdir. Suçları Tayyip Bey'in adayını yenmektir. Suçumuz partimizi birinci parti yapmaktır."

Kaynak: Haber Merkezi