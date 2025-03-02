Kasımpaşa-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Lig'de 26. haftasında saat 16.00'da oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

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Kasımpaşa-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçın başlangıç düdüğü saat 16.00'da çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta ilk 11'ler de belli oldu:

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen

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Kaynak: Haber Merkezi

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