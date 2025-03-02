Trabzonspor’da Konya Maçı Öncesi 5 Eksik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını noktalayarak Konya'ya hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile 16.30 sıralarında Konya'ya giden Trabzonspor kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'un Konyaspor kafilesi aşağıdaki isimlerden oluştu:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Simon Banza ve Danylo Sikan"

Kaynak: İHA