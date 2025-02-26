7 Gollü Müthiş Maç! Trabzonspor Çeyrek Finalde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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7 Gollü Müthiş Maç! Trabzonspor Çeyrek Finalde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada Lundstram, 41. dakikada Visca, 45. dakikada Mendy, 59. dakikada Cham ve 83. dakikada Banza attı. Çaykur Rizespor ise 63. dakikada Jurecka'nın penaltı golüyle, 89. dakikada da Hojer'in golüyle karşılık verdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, 7 puana ulaşarak grup liderliği koltuğuna oturdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı. Çaykur Rizespor ise 3 puanla 5. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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