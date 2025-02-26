Fenerbahçe'den Derbi Sonrası Yabancı Hakem Talebi

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev alması için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür. Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

AÇIKLAMA



24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.



Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan… pic.twitter.com/8McVY9uxf5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi