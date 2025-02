Drogba'dan Flaş 'Mourinho' Çıkışı: 'Babam Nasıl Irkçı Olabilir'

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kalırken, Fenerbahçe teknşk direktörü Jose Mourinho’nun ‘Maymun gibi zıpladılar’ açıklamaları sarı-kırmızılı ekip cephesinden ‘ırkçılık’ olarak değerlendirilerek sert tepkiyle karşılandı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Jose Mourinho’nun dünya futboluna kazandırdığı Didider Drogba’dan flaş bir paylaşım geldi. Fildişi Sahilli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Jose Mourinho hakkında son zamanlarda yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi 25 yıldır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih (geçmiş ve yakın) bunu kanıtlıyor” dedi.

