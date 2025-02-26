Drogba'dan Flaş 'Mourinho' Çıkışı: 'Babam Nasıl Irkçı Olabilir'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Mourinho'nun açıklamaları ortalığı karıştırırken, Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Drogba'dan flaş bir paylaşım geldi. Drogba, "Bana güvenin, Jose'yi 25 yıldır tanıyorum ve o bir ırkçı değil" dedi.

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Drogba'dan Flaş 'Mourinho' Çıkışı: 'Babam Nasıl Irkçı Olabilir'

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kalırken, Fenerbahçe teknşk direktörü Jose Mourinho’nun ‘Maymun gibi zıpladılar’ açıklamaları sarı-kırmızılı ekip cephesinden ‘ırkçılık’ olarak değerlendirilerek sert tepkiyle karşılandı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Jose Mourinho’nun dünya futboluna kazandırdığı Didider Drogba’dan flaş bir paylaşım geldi. Fildişi Sahilli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Jose Mourinho hakkında son zamanlarda yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi 25 yıldır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih (geçmiş ve yakın) bunu kanıtlıyor” dedi.

Drogba'dan Flaş 'Mourinho' Çıkışı: 'Babam Nasıl Irkçı Olabilir' - Resim : 1

Drogba paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Galatasaray Sarı-kırmızılı formayı giymenin ve Türkiye'nin en çok madalya kazanan kulübüne olan sevgimin ne kadar gurur verici olduğunu biliyorsunuz! Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve ateşli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Jose Mourinho hakkında son zamanlarda yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi 25 yıldır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih (geçmiş ve yakın) bunu kanıtlıyor. Oyunlarımıza odaklanalım, parlak aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5'imize yaklaşalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir. Hadi çocuklar.

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Kaynak: Haber Merkezi

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