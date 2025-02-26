Spor Hukukçuları Net Konuştu: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Irkçılık Yaptı mı? Cezası Ne Olacak?

CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı Av. Emin Özkurt da ‘ırkçılık’ yorumlarının zorlama bir yorum olduğunu vurgularken, sözlerin yine de cezalandırmayı gerektiğini belirtti ve “Jose Mourinho’ya ırkçılıktan değil hakaretten üç maç ceza verilmesi kuvvetli ihtimaldir” dedi.

Özkurt ayrıca, Galatasaray’ın Mourinho hakkında ırkçılık sebebiyle şikayet hakkının olmadığını belirtti ve “UEFA veya FIFA’nın dahlini gerektiren bir boyutu yoktur” ifadelerini kullandı.