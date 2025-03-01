Fenerbahçe'den Olay Mourinho Paylaşımı

Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun cezası 2 maça düşürüldü. Bu kararın ardından Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'den Olay Mourinho Paylaşımı

Süper Lig’de oynanan Galatasaray derbisinde kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle 4 maç ceza verilen Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho’nun cezası Tahkim Kurulu’na yapılan itirazın ardından 2 maça indirildi.

Fenerbahçe, cezanın indirilmesinden sonra sosyal medyadan Mourinho ile ilgili paylaşım yaptı. Kulüpten yapılan videolu paylaşımda, Mourinho’nun "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" dediği anlara yer verildi. Paylaşımda ‘Biz temiziz’ ifadelerine yer verildi.

Mourinho, dev derbinin ardından yaptığı maç sonu açıklamalarında Galatasaray cephesi için “Maymun gibi zıpladılar” ifadelerini kullanmış ve bu ifadelerin ardından özellikle sarı-kırmızılı ekip tarafından dünyaca ünlü ismin ‘ırkçılık’ yaptığı iddiasında bulunulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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