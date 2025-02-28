Tahkim Kurulu Kararını Verdi! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezalarına İndirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, teknik direktör Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça düşürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını ise onadı. Buruk'un 1.5 milyon TL'lik cezası ise 500 bin TL'ye düşürüldü.

Son Güncelleme:
Tahkim Kurulu Kararını Verdi! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezalarına İndirim

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezaları için yaptığı başvuruyu görüştü.

Kurul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.

BURUK'UN PARA CEZASINA İNDİRİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen1 maçlık cezanın ise onandığı belirtildi. Buruk'a verilen 1 milyon 500 bin liralık para cezası 500 bin liraya indirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Okan Buruk Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Jose Mourinho'ya Verilen Dört Maçlık Ceza Dünya Basınında Mourinho Kararı Dünyada Böyle Yankı Buldu
Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor
Mourinho'dan Galatasaray'a Karşı Flaş Hamle! Manevi Tazminat Davası Açtı Mourinho'dan Galatasaray'a Karşı Flaş Hamle!
Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son
Fenerbahçe'nin Rakibi Rangers'tan 'Ramazan' Uyarısı Fenerbahçe'nin Rakibinden 'Ramazan' Uyarısı
Eski Beşiktaş Başkanı İçin 'Kesin İhraç' Talebi Eski Beşiktaş Başkanı İçin 'Kesin İhraç' Talebi
ÇOK OKUNANLAR
EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor
Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak Okan Bayülgen 11 Yıl Sonra Bombayı Patlattı