Tahkim Kurulu Kararını Verdi! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezalarına İndirim

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezaları için yaptığı başvuruyu görüştü.

Kurul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.

BURUK'UN PARA CEZASINA İNDİRİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen1 maçlık cezanın ise onandığı belirtildi. Buruk'a verilen 1 milyon 500 bin liralık para cezası 500 bin liraya indirildi.

Kaynak: AA