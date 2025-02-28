Tahkim Kurulu Kararını Verdi! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezalarına İndirim
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, teknik direktör Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça düşürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını ise onadı. Buruk'un 1.5 milyon TL'lik cezası ise 500 bin TL'ye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezaları için yaptığı başvuruyu görüştü.
Kurul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.
BURUK'UN PARA CEZASINA İNDİRİM
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen1 maçlık cezanın ise onandığı belirtildi. Buruk'a verilen 1 milyon 500 bin liralık para cezası 500 bin liraya indirildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: