Mourinho'dan Galatasaray'a Karşı Flaş Hamle! Manevi Tazminat Davası Açtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: Haber Merkezi