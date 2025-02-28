Mourinho'dan Galatasaray'a Karşı Flaş Hamle! Manevi Tazminat Davası Açtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Son Güncelleme:
Mourinho'dan Galatasaray'a Karşı Flaş Hamle! Manevi Tazminat Davası Açtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Galatasaray
Son Güncelleme:
Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son
Jose Mourinho'ya Verilen Dört Maçlık Ceza Dünya Basınında Mourinho Kararı Dünyada Böyle Yankı Buldu
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
Eski Beşiktaş Başkanı İçin 'Kesin İhraç' Talebi Eski Beşiktaş Başkanı İçin 'Kesin İhraç' Talebi
ÇOK OKUNANLAR
EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak Okan Bayülgen 11 Yıl Sonra Bombayı Patlattı
Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler? Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler?