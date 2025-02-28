Mourinho'dan Galatasaray'a Karşı Flaş Hamle! Manevi Tazminat Davası Açtı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL manevi tazminat davası açtı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."
Kaynak: Haber Merkezi
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