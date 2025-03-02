Kemer, Amatör Kümeye Puanla Başladı

Sezona puanla başlayan Kemer ekibi, Kemer İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede sporseverlerin desteğini arkasına aldı. Karşılaşmayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın ve Mali Hizmetler Müdürü Cemal Şahin de tribünden takip etti.

Takımın başkanı ve antrenörü Ayhan Süel yönetimindeki Kemer Belediye Merkez Spor, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona ererken, Kemer ekibinin golü Gökhan Süel'den geldi.

Kaynak: İHA