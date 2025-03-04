Fenerbahçe'nin Avrupa Mücadelesinde Hakem Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te İskoçya ekibi Rangers ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez oldu.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak. AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak.

Kaynak: İHA