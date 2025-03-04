Niğde Belediyespor, Teknik Direktör Kömürlüoğlu İle Anlaşmaya Vardı

Ali Sevimli’nin istifasının ardından yeni teknik direktör arayışına giren kulüp yönetimi, tercihini tecrübeli isim Ahad Kömürlüoğlu’ndan yana kullandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın yeni teknik direktörü Ahad Kömürlüoğlu olmuştur. Yuvana hoş geldin Ahad Hocam” ifadelerine yer verildi.

Türk futbolunda uzun yıllardır antrenörlük ve teknik direktörlük deneyimine sahip olan Kömürlüoğlu, farklı kulüplerde görev aldı. Niğde Belediyespor’un, yeni hocasıyla nasıl bir performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Taraftarlar, Kömürlüoğlu’nun takıma olumlu katkılar yapacağına inanıyor.

Kaynak: DHA