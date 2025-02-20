Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Hakkında Flaş Karar

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

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Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınıp 8 Ocak'ta tutuklanmıştı. Durmaz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Davaya Durmaz'ın ailesi ve arkadaşları da katıldı. Mahkeme heyeti, Durmaz hakkında tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Kerimcan Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Durmaz'ın tutukluluk haline itirazı 14 Ocak'ta reddedilmişti. Durmaz hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Kaynak: DHA

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