Tüm Gözler Yarına Çevrildi! İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İçin İlk Adımı Atacak

CHP’de Cumhurbaşkanı aday adaylığı için başvurular yarın sona erecek. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da müracaatını yarın Genel Merkez’de avukatı aracılığıyla yapacağı öğrenildi.

Adaylık için en az 20 milletvekili imzası gerekirken İmamoğlu'nun bu sayıyı henüz ilk saatlerde geçtiği belirtiliyor. İmamoğlu, yarın CHP Genel Merkezi’nde avukatı aracılığıyla resmen adaylık başvurusu yapacak.

YARIN AÇIKLANACAK

İmamoğlu'nun aday adaylığı için toplanan imza sayısının yarın 17.00'de açıklanması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ön seçim için aday adaylığı başvurusunda bulunmayacağı belirtilmişti. Öte yandan CHP 25. Ve 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek de adaylık başvurusunda bulunacağını belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi