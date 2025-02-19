CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti

PİAR Araştırma tarafından, 1-4 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 460 kişiyle yapılan ankette, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin görüşler ele alındı. CHP'li iki büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karşılaştırıldığını ankette katılımcılara, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI?

Katılımcıların yüzde 41,8’i, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı durumunda kendisine oy vereceğini belirtirken, yüzde 33’9’u ise İmamoğlu'na oy vermeyeceğini belirtti. Ankette, %24,3’lük bir grup kararsız kaldı.

Mansur Yavaş’ın aday olması halinde seçmenlerin yüzde 41,3’ü destek vereceğini ifade ederken, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 35.4 oldu. Ankette, kararsız seçmen oranı %23,3 olarak kaydedildi.

Ankette, kararsızlar dağıtıldığından sonra İmamoğlu'nun yüzde 55,2, Mansur Yavaş'ın ise yüzde 53,8 oy aldığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi