Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı

ZORUNLU POLİÇEYE EK ÜRÜN DAYATMASI

Sigorta şirketlerinin bu zararı telafi edebilmek adına başvurduğu yöntemlerden biri de zorunlu trafik sigortasına ilave ürünler sunmak oldu. Vatandaşlara, ferdi kaza, çekici hizmeti, düşük teminatlı sağlık sigortası, kullanılmayan konut veya iş yeri poliçeleri gibi ek ürünleri alma zorunluluğu getirilerek, düşük maliyetli bu ürünlerden yüksek primler tahsil ediliyor. Uzmanlara göre bu uygulamalar, bazı durumlarda trafik sigortası priminin kendisi kadar maliyet yaratabiliyor.