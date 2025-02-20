93 Yaşındaki Adam Yangında Can Verdi

Çorum’un Kalehisar köyünde çıkan yangında, Alzheimer hastası 93 yaşındaki Mustafa Topal hayatını kaybetti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldükten sonra eve giren görevliler, Mustafa Topal’ın cansız bedenine ulaştı.

Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen evde yaşamını yitiren Topal’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA