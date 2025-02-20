İstanbul'da Kar Esareti, Sabiha Gökçen'de Uçaklar Havada Tur Atıyor

İstanbul’da günlerdir uyarıları yapılan kar yağışı kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün de etkili olan yoğun yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlarda aksamalar yaşanıyor; uçaklar İstanbul semalarında tur atarak iniş sırası bekliyor.

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İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçakların iniş ve kalkışlarında erteleme ve aksamalar yaşanıyor. Günlerdir uyarıları yapılan kar yağışının etkisi altına giren İstanbul’da hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

UÇAKLAR İNİŞ YAPAMIYOR

Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atarak sıra bekliyor. Havalimanında ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, görüş mesafelerinde de ciddi düşüşe neden oldu.

İstanbul'da Kar Esareti, Sabiha Gökçen'de Uçaklar Havada Tur Atıyor - Resim : 1

İSTANBUL İÇİN UYARILAR ÜST ÜSTE GELİYOR

Öte yandan İstanbul’da dün itibariyle etkili olan yağış nedeniyle bugün kent genelinde okullar tatil edilmişti. Meteoroloji, AKOM ve Valilik tarafından yapılan üst üste uyarılarda da kent genelinde kar yağışının Pazar gününe de etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul'da Kar Esareti, Sabiha Gökçen'de Uçaklar Havada Tur Atıyor - Resim : 2

Yoğun yağışlar, şehir genelinde toplu ulaşımda da yoğunluğa yol açıyor. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinde de duraksamalar meydana geliyor.

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Kaynak: DHA

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