Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor

Son dönemde kırsal alanlara yöneliş hız kazanırken, bazıları ise asla şehir hayatını terk etmek istemiyor. İşte şehirden vazgeçemeyenlerin sahip olduğu burçlar...

Baybars Ergün Baybars Ergün
Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor

Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, birçok kişiyi kalabalıklardan uzak, doğayla iç içe bir yaşam arayışına yöneltse de, herkes bu değişime açık değil.

Astrolog Lyudmila Bulgakova, gökyüzü haritalarına bakarak şehir yaşantısına tutkuyla bağlı kalacak burçları sıraladı. Bulgakova’ya göre bu üç burcun temsilcileri, kalabalık, hareketli ve modern hayatın içinde olmaktan büyük keyif alıyor. İşte şehirden vazgeçemeyecek o burçlar:

Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

İkizler: Şehir Enerjisi Onların Besin Kaynağı
Hızlı düşünme yetileri ve değişken ruh halleriyle tanınan İkizler burçları, durağan bir yaşam biçimine kolay kolay ayak uyduramıyor. Onlar için şehirdeki hareket, sosyal etkileşim ve sürekli değişen gündem adeta bir yaşam kaynağı. Büyük şehirlerin sunduğu çeşitlilik ve olanaklar İkizler’in kişiliğine birebir uyuyor. İletişime açık ve sosyalleşmeyi seven yapıları nedeniyle kalabalık ortamları tercih eden bu burç, doğayla baş başa kalmaktan çok, insanların arasında olmayı seviyor.

Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2
Boğa: Konfordan Vazgeçmeyen Sadık Şehirli
Rahatına düşkünlükleriyle bilinen Boğa burçları, şehirlerin sunduğu konfor alanlarından kolay kolay uzaklaşamaz. Büyük marketler, şık restoranlar, özel hastaneler ve estetik merkezleri gibi yaşam kolaylıkları, Boğa için vazgeçilmezdir. Kırsal hayatın sadeliği onlar için kısa süreli bir tatil anlamına gelse de, kalıcı bir tercih olmaktan uzaktır. Hafta sonu doğaya kaçmak fikri hoşlarına gitse de, hafta içi tüm olanaklara erişebilecekleri bir şehir ortamı olmazsa olmazları arasında yer alır.

Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 3
Oğlak: Başarıya Giden Yol Şehirden Geçiyor
Disiplinli, hedef odaklı ve hırslı yapısıyla tanınan Oğlak burcu, iş yaşamını merkeze koyar. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasına rağmen, birçok Oğlak için fiziksel ofis ortamı hâlâ çok önemlidir. Kariyerlerinde bir adım daha öne çıkmak isteyen bu burç üyeleri, merkezden uzaklaştıklarında fırsatları kaçıracakları endişesini taşır. Rekabetin yüksek olduğu sektörlerde yer alan Oğlaklar için şehir, sadece yaşanacak bir yer değil, aynı zamanda başarıya açılan kapıdır.

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