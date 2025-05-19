Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirinin 16 bin dolara yükselmesine rağmen bu artışın halkın günlük yaşamında neden fark edilmediğini değerlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara’ya göre bu durumun başlıca iki nedeni bulunuyor: Döviz kurlarındaki yükseliş ve gelir dağılımındaki bozulma.
RASYONEL SEVİYE GÖRÜNTÜDE KALDI
Bir ekonomi oturumunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kara, Türkiye’nin kişi başına gelirinin kâğıt üzerinde 16 bin dolar seviyesine çıktığını ancak bu rakamın reel hayatta karşılık bulmadığını belirtti. Prof. Dr. Hakan Kara, “Bunun yaklaşık yüzde 20’si döviz kurunun etkisiyle oluşuyor. Yani 16 bin dolardan 3 bin doları bu nedenle düşmek gerekir” ifadesini kullandı.
ADALETSİZ DAĞILIM VATANDAŞI ZORLUYOR
Ekonomik refahın paylaşımı konusuna da dikkat çeken Hakan Kara, gelir dağılımında yaşanan adaletsizliğin, kişi başına düşen gelir hesaplamasında ortalama bir yükseliş gözlense de vatandaşın bunu hissetmesini engellediğini dile getirdi. Kara, “Bu gelir nasıl paylaşılıyor? Dağılımdaki bozulma nedeniyle geniş kesimler bu artıştan faydalanamıyor” dedi.
SOSYAL MEDYADA DA YANKI BULUYOR
Hakan Kara, sosyal medyada paylaştığı analizlere gelen tepkilere de değinerek, “Vatandaşlar sık sık ‘Neden hissetmiyoruz?’ diye soruyor. Bu sorunun yanıtı; yapısal sorunlar, kur etkisi ve gelir eşitsizliğinde yatıyor” şeklinde konuştu.