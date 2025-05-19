Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı

RASYONEL SEVİYE GÖRÜNTÜDE KALDI

Bir ekonomi oturumunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kara, Türkiye’nin kişi başına gelirinin kâğıt üzerinde 16 bin dolar seviyesine çıktığını ancak bu rakamın reel hayatta karşılık bulmadığını belirtti. Prof. Dr. Hakan Kara, “Bunun yaklaşık yüzde 20’si döviz kurunun etkisiyle oluşuyor. Yani 16 bin dolardan 3 bin doları bu nedenle düşmek gerekir” ifadesini kullandı.