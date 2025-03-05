Dünya Kupası İçin Tarihi Karar! Bir İlk Yaşanacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finali için alınan tarihi kararı duyurdu. Infantino Dünya Kupası’nın finalinde ilk kez devre arası şovu yapılacağını belirtti.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Infantino, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak” dedi.

2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve heyecan 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde yaşanacak.

Kaynak: AA