Şehir Hastanesi'nde Vahim İddia... 5 Gün Kırık Sedyede...

Adana Şehir Hastanesi’nde 74 yaşındaki vatandaşın 5 gün boyunca kırık bir sedyede Acil Travma Alanı’nda bekletildiği iddia edilirken, Ziya Tanrıkulu isimli vatandaşın oğlu duruma isyan etti.

Akciğerlerinde su toplama şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen babasının 5 gün boyunca kırık bir sedyede Acil Travma Alanı'nda bekletildiğini söyleyen vatandaş, babasının durumunun kritik olduğunu söyledi.

HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

26 Şubat'ta akciğerinde su toplanma şikayetiyle Kozan Devlet Hastanesi'nden bin 550 yatak kapasiteli Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acilden girişi yapılan Tanrıkulu’nun yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Acil Travma Alanı'nda 5 gün bekletildiği iddia edildi. Tanrıkulu'nun oğlu Fırat Tanrıkulu, duruma tepki gösterip sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Ziya Tanrıkulu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Babasının hastaneye sevk edildiği dönemde bilincinin açık olduğunu söyleyen Fırat Tanrıkulu, babasının durumunun kötüleştiğini ve Adana Şehir Hastanesi’nde adeta ‘can pazarı’ yaşandığını öne sürdü. Tanrıkulu hastaneden şikayetçi olacağını belirtti.

Kaynak: İHA