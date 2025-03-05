Lebron James'ten Bir Rekor Daha, Tarihe Geçti

Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının elinde bulunduran Lebron James, 22. sezonunu geçirdiği ligde bir rekoru daha kırdı.

50 BİN SAYIYI GERİDE BIRAKTI

Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 136-115 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkarırken LeBron James, karşılaşmada bulduğu 34 sayıyla birlikte normal sezon ve playoff'larda 50 bin sayı barajını aşarak tarihe geçti.

40 yaşındaki James, Şubat 2023'te ele geçirdiği NBA'de normal sezonların en skorer basketbolcusu rekorunu da geliştirmeyi sürdürüyor.

LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde normal sezonda da 41 bin barajını aşarak 21. kez All-Star'a seçildi.

REKORLARLA DOLU KARİYER

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, 40 yaşına rağmen yeni rekorlar da kırmaya devam ediyor.

40 yaşındaki oyuncu, bu sezon Golden State Warriors'ı 120-112 mağlup ettikleri maçta 42 sayı kaydederek bir ilki başardı.

James, 40 ve üstü yaşta çıktığı NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

LeBron James, Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu sıfatını da elde etti.

NBA'de en fazla sayı üreten ilk 5 isim şu şekilde:

1. LeBron James 50,033 41,871 8,162 2003-hala oynuyor

2. Kareem Abdul-Jabbar 44,149 38,387 5,762 1969-1989

3. Karl Malone 41,689 36,928 4,761 1985-2004

4. Kobe Bryant 39,283 33,643 5,640 1996-2016

5. Michael Jordan 38,279 32,292 5,987 1984-2003

Kaynak: AA