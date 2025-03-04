Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Disiplin Şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kötü tezahürat ve futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Eyüpsporlu Caner Erkin de disiplin kuruluna gönderildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Disiplin Şoku

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

  • Galatasaray ve Fenerbahçe, 'çirkin ve kötü tezahüratı'
  • Galatasaray ve Fenerbahçe, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'
  • Galatasaray Kulübü İdarecisi Can Natan, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'
  • Galatasaray Kulübü Antrenörü Yılmaz Yüksel, 'talimatlara aykırı hareketi ve 'sportmenliğe aykırı hareketi'
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'
  • Caner Erkin, 'hakareti'
  • Göztepe, 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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Kaynak: İHA

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