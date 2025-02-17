NBA All-Star'da Alperen Şengün Rüzgarı: Türk Terminatör

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA kariyerinde ilk kez All-Star seçilmenin gurunu yaşadı. All-Star esnasında smaç vuran Şengün’e NBA efsanesi Shaquille O'Neal’dan ‘Türk terminatör’ yorumu geldi.

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NBA All-Star'da Alperen Şengün Rüzgarı: Türk Terminatör

NBA All-Star 2025 yılında yeni formatıyla seyircilerin karşısına çıktı. Final-Four formatıyla yapılan ve 40 sayıya ulaşan ilk takımın maçı kazandığı 74. All-Star organizasyonu Chase Center salonunda gerçekleşirken; yeni formatta şampiyon olan takım Shaquille O'Neal'ın takımı oldu. Turnuvada MVP ödülü ise Stephen Curry’e gitti.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN ALL-STAR HEYECANI

Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün kariyerinde ilk kez All-Star seçilerek organizasyonda boy gösterdi.

Team Chuck'ta mücadele eden milli basketbolcu, yarı final ve final maçında süre alırken 4 sayı ve 1 ribaunt ile geceyi kapattı.

NBA All-Star'da Alperen Şengün Rüzgarı: Türk Terminatör - Resim : 1

'TÜRK TERMİNATÖR'

NBA'in efsane isimlerinden ve All-Star'daki takımlarından birini yöneten Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ün maç esnasında yaptığı smacın ardından Şengün için "Türk terminatör" ifadelerini kullandı.

O'Neal'ın Alperen için yaptığı yorum kulübü Houston Rockets'ın sosyal medya hesabında da yer buldu.

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından NBA All Star'ına seçilen ikinci Türk olmanın da gurunu yaşadı.

NBA All-Star'da Alperen Şengün Rüzgarı: Türk Terminatör - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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