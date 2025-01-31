Alperen Şengün NBA All-Star’a Seçilen İkinci Türk Oldu

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi. Şengün,

Alperen Şengün, 2007’de bu başarıyı elde eden Mehmet Okur’un ardından All-Star’a seçilen ikinci Türk basketbolcu olma başarısını gösterdi.

İki konferanstan All-Star’a seçilen bütün oyuncular ise şöyle:

Doğu: Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum, Giannis Antetokunmpo, Cade Cunningham, Damian Lillard, Tyler Herro, Darius Garland, Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Batı: Shai Gilgeouse-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Edwards, Anthony Davis, James Harden, Alperen Şengün, Jalen Williams, Victor Wembanyama

YENİ FORMAT

16 Şubat’ta düzenlenecek All-Star organizasyonu yeni bir formatla gerçekleşecek. All-Star’a seçilen 24 oyuncudan sekizer kişilik üç takım oluşturulacak. Dördüncü takım ise ‘Rising Stars’ maçının galibi olacak. Yarı finalde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takımlar galip gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi