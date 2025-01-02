Alperen Şengün'den Kariyer Rekoru

NBA’de Houston Rockets, kendi sahasında Dallas Mavericks’i 104-100’lük skorla mağlup etti. Karşılaşmada 37 dakika süre bulan Alperen Şengün, 23 sayı 6 ribaund 4 asist ve 6 top çalma başarısı gösterdi.

Alperen’in 6 top çalma istatistiği aynı zamanda kariyer rekoru oldu.

Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, Dillon Brooks 19 sayı, Cam Whitmore 18 sayı, Jabari Smith Jr. 12 sayı ile oynadı.

Mavericks'te Quentin Grimes 17 sayı, Kyrie Irving ve Klay Thompson 16 sayı, Jaden Hardy 11 sayı ile çift haneye çıkan oyuncular oldu. Rockets, derecesini 22-11'e getirdi. Mavericks ise 34 maçta 14. yenilgisini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi