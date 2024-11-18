Alperen Şengün'den 25 Dakikada Triple-Double: NBA'da Tarih Yazdı

Houston Rockets'ın Chicago Bulls'u 143-107 yendiği maçta, milli basketbolcu Alperen Şengün tarih yazdı. Şengün yine 'triple-double'a imza attı ve takımının tarihinde bir ilki başardı.

Alperen Şengün'den 25 Dakikada Triple-Double: NBA'da Tarih Yazdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.

Alperen Şengün'den 25 Dakikada Triple-Double: NBA'da Tarih Yazdı - Resim : 1

Alperen Şengün, mücadelede 25 dakika süre alırken maçı 20 sayı 11 ribaund 11 asist 2 blok ile tamamladı ve önceki maçta olduğu gibi triple-double yaptı. Alperen bu sezonki ikinci, toplamda ise altıncı kariyer triple-double’ına ulaştı.

Alperen Şengün'den 25 Dakikada Triple-Double: NBA'da Tarih Yazdı - Resim : 2

TARİHİ BAŞARI

Milli basketbolcu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk pivot oldu. Şengün ayrıca 2020 yılında James Harden’dan bu yana takım tarihinin peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncusu unvanını da elde etti.

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