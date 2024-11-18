Alperen Şengün'den 25 Dakikada Triple-Double: NBA'da Tarih Yazdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.

Alperen Şengün, mücadelede 25 dakika süre alırken maçı 20 sayı 11 ribaund 11 asist 2 blok ile tamamladı ve önceki maçta olduğu gibi triple-double yaptı. Alperen bu sezonki ikinci, toplamda ise altıncı kariyer triple-double’ına ulaştı.

TARİHİ BAŞARI

Milli basketbolcu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk pivot oldu. Şengün ayrıca 2020 yılında James Harden’dan bu yana takım tarihinin peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncusu unvanını da elde etti.