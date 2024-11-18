Galatasaray, Eren Elmalı İçin Harekete Geçti

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ara dönemde Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için bordo-mavililere takas artı para önerisi yaptığı öne sürüldü.

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Galatasaray, Eren Elmalı İçin Harekete Geçti

Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen sol bek Eren Elmalı'yı devre arasında kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ediyor. Milli futbolcuda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'a götüreceği teklifin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray, Eren Elmalı İçin Harekete Geçti - Resim : 1

KEREM DEMİRBAY TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay’la birlikte 3 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'a bağlı durumda.

Galatasaray, Eren Elmalı İçin Harekete Geçti - Resim : 2

Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer nihayete erecek.

24 yaşındaki Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 maçta forma giyerken, 1 asist katkısı sağladı.

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Kaynak: Milliyet

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