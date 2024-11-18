Galatasaray, Eren Elmalı İçin Harekete Geçti

Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen sol bek Eren Elmalı'yı devre arasında kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ediyor. Milli futbolcuda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'a götüreceği teklifin detayları ortaya çıktı.

KEREM DEMİRBAY TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay’la birlikte 3 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'a bağlı durumda.

Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer nihayete erecek.

24 yaşındaki Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 maçta forma giyerken, 1 asist katkısı sağladı.

Kaynak: Milliyet