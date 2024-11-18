Okan Buruk Açıkladı! 'Osimhen'in Sözleşmesinde Özel Madde Var Ama...'

Galatasaray'a gelmesinin ardından Türkiye'de fırtına gibi esen Osimhen'in kontratında bulunan özel maddeyi teknik direktör Okan Buruk açıkladı. Buruk, Osimhen'in sözleşmesinde madde olmasına rağmen Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

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Okan Buruk Açıkladı! 'Osimhen'in Sözleşmesinde Özel Madde Var Ama...'

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen’in sözleşmesinde ara transferde ayrılabileceğine yönelik bir madde olduğu iddiaları ortaya atılırken, teknik direktör Okan Buruk’tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Okan Buruk Açıkladı! 'Osimhen'in Sözleşmesinde Özel Madde Var Ama...' - Resim : 1

'SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR AMA...'

Buruk, HT Spor’a yaptığı açıklamalarda, Osimhen'in kontrantında madde olduğunu doğrularken, Osimhen’in sezon sonuna kadar kalmak istediğini bildirdi. Buruk konuya ilişkin, "Osimhen, başından beri kalacağını söyledi. Kontratında madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı.

ÇİFT FORVET ONATMAYA DEVAM EDECEK

Galatasaray’da sakatlığı ile yıkan Mauro Icardi’nin yokluğunda da çift forvet oynamaya devam edeceklerini bildiren Buruk, "Batshuayi ve Osimhen ile ikili forvet oynamayı düşünüyoruz. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçlüsü kimsede yok. Hiçbir yerde yok. Real Madrid'in mesela orjinal 9'u yok. Milli takımımızda da yok” diye konuştu.

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