Ergin Ataman Bir Kupa Daha Kazandı! Yunanistan Kupası Panathinaikos'un...

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, başarılı kariyerine bir kupa daha ekledi. 2025 Yunanistan Kupası finalinde, Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, son 3 sezonun şampiyonu Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Olympiakos, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına 34-30 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Panathinaikos AKTOR ise skoru lehine çevirdi ve üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi. Karşılaşmanın son periyodu da büyük heyecana sahne oldu. Panathinaikos, 7 sayılık fark yakalamasına rağmen 11-0'lık seri yakalayan Olympiakos, son bölüme 4 sayı önde girdi.

SON DAKİKADA YÜKSELDİ

Kalan süreçte yıldız oyuncusu Kendrick Nunn ile kritik basketler kaydeden ve hata yapmayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 79-75 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Yunanistan Kupası'nı da kazanmayı başardı.

Yeşil-beyazlı takım, kupada 2021'in ardından ilk, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA