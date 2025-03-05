Logo Değişimi İngiliz Medyasının Diline Düştü! The Sun Pas Attı, Siyah Beyazlılar Boş Geçmedi

Beşiktaş, 122. yaşını özel bir logo değişikliği İngiliz medyasının diline düştü. İngiliz basını The Sun, bu yeniliği esprili bir dille ele aldı. The Sun, Beşiktaş'ın yeni logosundaki farklılıkları görmek için "şahin gözler" gerektiğini yazarken, siyah beyazlı takım ise tepkisiz kalmadı. Beşiktaş ise gazetenin 1992'deki logo değişikliğine göndermede bulundu.

Logo Değişimi İngiliz Medyasının Diline Düştü! The Sun Pas Attı, Siyah Beyazlılar Boş Geçmedi

Süper Lig'in 3 büyüklerinden Beşiktaş, 122’nci yaşını kutluyor. Siyah beyazlılar, bu sebeple logosunda bir değişiklik yaptı. Logo değişikliği ile ilgili dün bir paylaşım yapan Beşiktaş, şu ifadeleri aktarmıştı:

“Beşiktaş’ın armasında gururla taşıdığı Türk bayrağı, yeni tasarımda daha büyük hale getirildi. Bayrağın köşe noktaları, siyah sütunun sınırlarına oturtularak arma ile daha uyumlu bir görünüm sağlandı. Ayrıca, kırmızı tonu resmi Türk bayrağındaki renkle birebir uyumlu hale getirildi.”

Logo Değişimi İngiliz Medyasının Diline Düştü! The Sun Pas Attı, Siyah Beyazlılar Boş Geçmedi - Resim : 1

Siyah beyazlı kulübün logo değişikliğinde yapılan değişim oldukça dikkat çekerken, bu değişim Avrupa basınında da yankı buldu.

THE SUN PAS ATTI, BEŞİKTAŞ BOŞ GEÇMEDİ

İngiltere’nin ünlü gazetesi The Sun’ın spor servisi, Kara Kartal’ın logo değişikliğini gündemine aldı.

Yapılan haberde “Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir” denildi.

Logo Değişimi İngiliz Medyasının Diline Düştü! The Sun Pas Attı, Siyah Beyazlılar Boş Geçmedi - Resim : 2

'AYNI SEBEPTEN'

Beşiktaş’ın İngilizce resmi hesabı ise Sun gazetesini X platformuna alıntılayarak, haber diline bir gönderme yaptı. Siyah beyazlılar, gazetenin 1992 yılında yaptığı logo değişikliğine atıfta bulunarak, şu cevabı verdi:

“1992'de yaptığınız gibi 'aynı sebepten'. Not: Kartal gözlerimiz var.”

Logo Değişimi İngiliz Medyasının Diline Düştü! The Sun Pas Attı, Siyah Beyazlılar Boş Geçmedi - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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