Logo Değişimi İngiliz Medyasının Diline Düştü! The Sun Pas Attı, Siyah Beyazlılar Boş Geçmedi

Süper Lig'in 3 büyüklerinden Beşiktaş, 122’nci yaşını kutluyor. Siyah beyazlılar, bu sebeple logosunda bir değişiklik yaptı. Logo değişikliği ile ilgili dün bir paylaşım yapan Beşiktaş, şu ifadeleri aktarmıştı:

“Beşiktaş’ın armasında gururla taşıdığı Türk bayrağı, yeni tasarımda daha büyük hale getirildi. Bayrağın köşe noktaları, siyah sütunun sınırlarına oturtularak arma ile daha uyumlu bir görünüm sağlandı. Ayrıca, kırmızı tonu resmi Türk bayrağındaki renkle birebir uyumlu hale getirildi.”

Siyah beyazlı kulübün logo değişikliğinde yapılan değişim oldukça dikkat çekerken, bu değişim Avrupa basınında da yankı buldu.

İngiltere’nin ünlü gazetesi The Sun’ın spor servisi, Kara Kartal’ın logo değişikliğini gündemine aldı.

Yapılan haberde “Beşiktaş'ın yeni kulüp armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız, şahin gözlere sahipsiniz demektir” denildi.

Beşiktaş’ın İngilizce resmi hesabı ise Sun gazetesini X platformuna alıntılayarak, haber diline bir gönderme yaptı. Siyah beyazlılar, gazetenin 1992 yılında yaptığı logo değişikliğine atıfta bulunarak, şu cevabı verdi:

“1992'de yaptığınız gibi 'aynı sebepten'. Not: Kartal gözlerimiz var.”

“Same reason” as you did in 1992. 😉



P.S. We have eagle eyes. 🦅 https://t.co/2VobmP359Q pic.twitter.com/W4pTSG5P9b