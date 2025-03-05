Jose Mourinho'dan Olay Okan Buruk Açıklaması: Ne Dediğiyle İlgili...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

‘KONUŞMA ZORUNLULUĞUM YOK’

Mourinho, açıklamalarında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi.

Gazetecilerin "Jorge Jesus 'Sadece küçük takımlar haftada 1 maç oynar' demişti. Okan Buruk ise 'Haftada 1 maç oynayacağız, bu bir avantaj' dedi. Avrupa Ligi sizin için yük mü?" sorusuna "Okan Buruk ya da Jorge Jesus ne demiş gibi şeyleri bana sormayın, onların ne dediğiyle ilgili konuşma zorunluluğum yok” yanıtını verdi.

’18 MAÇTIR YENİLMİYORUZ’

18 maçtır yenilmediklerini anımsatan Mourinho, saha içinde zorluklarla karşılaşırken, saha dışında bir zorluk yaşamadıklarını belirterek, 18 maçtır yenilmemelerinin sebebinin zorluklarla mücadele etmek olduğunu belirtti.

‘TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE’

Fenerbahçe’yle olan kontratına dair de konuşan Mourinho, kendi geleceğinin önemli olmadığını, önemli olanın Fenerbahçe olduğunu dile getirirken “Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe” değerlendirmesini yaptı.

‘BUNUN NORMAL BİR MÜCADELE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM’

Fenerbahçe’nin başına geçtiğinde Fenerbahçeli taraftarlara “Sizin için savaşacağım” sözünü verdiğini anımsatan Moruinho, “Bunun normal bir mücadele olacağını düşünmüştüm, adil bir turnuvada her maçı kazanmak olarak düşünmüştüm. Bunun biraz daha fazlasını yapmam gerekiyor, durum bu" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Haber Merkezi