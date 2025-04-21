Papa Francis Hayatını Kaybetti

Papa Francis'in hayatını kaybettiği bildirildi. Vatikan'dan yapılan açıklamada Katoliklerin ruhani liderinin sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Papa Francis Hayatını Kaybetti

Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. Vatikan’ın yayınladığı videolu açıklamada, kardinal Kevin Farrell, “Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Francis'in vefatını derin bir üzüntüyle bildirmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

Papa Francis Paskalya Yortusu mesajında Gazze'de ateşkes ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısında bulunmuştu.

Papa Francis bir süredir tedavi görmüştü.

Papa Francis’in ölümüyle birlikte, geleneksel olarak Sistina Şapeli'nde yapılacak olan konklav (Papa Seçim Meclisi) için hazırlıkların kısa süre içinde başlayacağı öğrenilirken, yeni papa belirlenene kadar Vatikan'daki tüm kilise işlerinin, Kardinaller Meclisi’nin gözetiminde yürütüleceği bildirildi.

TÜRKİYE'YE GELECEKTİ

Papa Francis’in 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu. Papanın, Hristiyan Kilisesi’nin ilk konsilinin 1700'üncü yıl dönümü vesilesiyle bu ziyareti gerçekleştirmeyi planladığı bildirilmişti.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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