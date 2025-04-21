AFAD İlk Bilgileri Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD’ın son dakika açıklamasında, saat 10.24 sıralarında meydana geldiği kaydedilen depremin derinliğinin 6.13 km olduğu öğrenildi.

Depremin ardından can ve mal kaybı bilgisine ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi