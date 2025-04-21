Milli Bilardocular Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

Milli bilardocular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Milli Bilardocular Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

Milli bilardocular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı” ifadelerine yer verildi.

21 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan'ın ise yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA

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