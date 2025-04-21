Hatayspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti.
Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mersin Erdemli’de bulunan tesislerde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. (
Kaynak: İHA