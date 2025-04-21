Fenerbahçe İçin Kader, VakıfBank İçin Şampiyonluk Maçı
Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank bir kez daha kozlarını paylaşacak.
Vodafone Sultanlar Ligi’nin final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. VakıfBank bu maçı kazanması halinde şampiyon olacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.
Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.
Kaynak: AA
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