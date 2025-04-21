Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin’e Son Veda

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında yaşamını yitiren Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin son yolculuğuna uğurlandı.

Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin’e Son Veda

Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin, İncirliova Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

1975-1980 yılları arasında Göztepe'de futbol oynayan İbrahim Ertin, uzun yıllardan beri İncirliova'da yaşamını sürdürüyordu. 10 gün önce evinde kalp krizi geçiren Ertin, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin’e Son Veda - Resim : 1

Yoğun bakımda kalan Ertin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Futbol sevdalısı İbrahim Ertin’in vefatı başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: DHA

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