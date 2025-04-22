TFF'ye Bildirildi! Galatasaray, Lucas Torreira ile Nikah Tazeledi

Galatasaray takımdaki geleceği merak konusu olan, ismi başta Arjantin'in dev kulüpleri Boca Juniors ve River Plate olmak üzere İtalya Serie A ekipleriyle anılan Uruguaylı yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı kırmızılıların, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride Lucas Torreira ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadroya kattığı Lucas Torreira, Galatasaray'ın en önemli oyuncuları arasına girdi. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Torreira, sarı kırmızılılarda 123 maça çıkarken 4 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Torreira, 3 sezonluk Galatasaray kariyerinde 18 maç kaçırdı.

Kaynak: Haber Merkezi