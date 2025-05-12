Papa Francis'in 'Türkiye' Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Ben Ölürsem Halefim Mutlaka O Şehre Gitsin...'

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun, İznik ziyaretine verdiği önemin ölümünden sonra daha net şekilde ortaya çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Papa, hayattayken bu ziyareti gerçekleştirememesi halinde halefinin mutlaka İznik’e gitmesi gerektiğini dile getirerek, bu isteğini vasiyet olarak iletti. Bu çerçevede, 8 Mayıs’ta seçilen yeni Papa 14. Leo’nun, yıl içinde Türkiye’ye bir ziyaret düzenleyebileceği konuşuluyor.

'BUNUN ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ'

Papa 14. Leo, bugün Vatikan’da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda İznik ziyaretiyle ilgili yöneltilen bir soruya, “Bunun üzerinde çalışıyoruz, yapacağız” yanıtını verdi. Papa Francesco’nun yaşamı boyunca büyük önem verdiği Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü sebebiyle, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte İznik’te ortak bir ayin düzenlemeyi planladığı ancak bu niyetini hayata geçiremeden yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

RESMİ DAVET GÖNDERİLECEK

Patrik Bartholomeos’un, 18 Mayıs’ta Vatikan’daki göreve başlama töreninde Papa 14. Leo ile görüşerek, Türkiye’ye resmi bir davet iletmesi bekleniyor. Bu ziyaretin yaz sonunda ya da sonbaharda gerçekleşebileceği tahmin edilirken, henüz Mayıs ayı sonunun da tümüyle olasılık dışı bırakılmadığı aktarılıyor.

ÖNCE ANKARA, SONRA İZNİK

Ancak ziyaretin resmiyet kazanması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Papa’ya resmi bir davet mektubu göndermesi gerekiyor. Böylece ziyaret, “devlet ziyareti” statüsünde yapılacak. Bu durumda Papa’nın ilk durağının Ankara olması, ardından İznik’e geçmesi öngörülüyor.

UZUN SÜREDİR PLANLIYORDU

Papa Francesco’nun, uzun süredir planladığı İznik ziyaretini gerçekleştirebilmek için hastalığı sırasında bile umudunu kaybetmediği, bu nedenle Patrik Bartholomeos’tan etkinlik tarihinin ertelenmesini istediği ifade edildi. Papa’nın geçtiğimiz yıl boyunca İznik’teki kutlamalara dair arzularını farklı platformlarda dile getirdiği, bu kapsamda Vatikan ve Patrikhane nezdinde ciddi hazırlıklar yürütüldüğü belirtildi.

Papa Francesco’nun bu ziyarete ne kadar önem verdiği, Patrikhane'ye yakın kaynağın aktardığı bilgiyle ortaya çıktı. Buna göre; Papa, “Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Merhum Papa Francesco, Vatikan tarafından hiçbir zaman resmi olarak açıklanmasa da, geçen yıl üç ayrı etkinlikte İznik’e gitme isteğinden bahsetmişti. Hem Vatikan hem de Patrikhane buna dair hazırlıkları ileriye taşımıştı.

Papa Francesco, geçen haziran ayında Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti Vatikan’da kabulü sırasında, İznik ziyaretini yapmayı kalpten istediğini ifade etti. Kasım ayındaki bir başka toplantı sırasında yine Türkiye’ye gitmeyi düşündüğünü söyleyen Papa, “2025’te ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlama fırsatı bulacağız” diyerek bu konsilin, Kilise'nin ve tüm insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İZNİK NEDEN ÖNEMLİ?

325 yılının Mayıs ayında İznik'te toplanan Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde ilk evrensel kilise meclisi olarak kabul ediliyor. Bu tarihi buluşmada oluşturulan inanç bildirgesi, Hristiyan inancının temel yapı taşını oluşturdu.

Bizans tarihi ve arkeolojisi alanında uzmanlığıyla tanınan ve 1981'den bu yana Türkiye’de birçok araştırma yürüten Emerit Profesör Vincenzo Ruggieri, Konsil’in tarihsel önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ruggieri, Roma İmparatoru I. Konstantin’in çağrısıyla düzenlenen toplantının temel amaçlarından birinin, kiliseler arasında Paskalya Bayramı’nın farklı günlerde kutlanmasının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

İmparator Konstantin’in bu bölünmeye karşı çıktığını belirten Ruggieri, Konsil'de ayrıca İskenderiye kilisesi içinde Hz. İsa’nın doğası ve “Baba Tanrı” ile olan ilişkisine dair süregelen teolojik tartışmaların da ele alındığını ve önemli çözümlere kavuşturulduğunu aktardı.

İznik’in, bu yönüyle Katolik inancının şekillendiği yer olduğuna dikkat çeken Ruggieri, toplantıya katılan episkopos sayısının yaygın olarak 318 olarak ifade edilse de, gerçekte bu sayının 260-265 arasında olduğunu belirtti. Katılımcıların çoğunluğunu Doğu kiliselerinin temsilcileri oluştururken, Batı’dan nispeten daha az katılım gerçekleşti.

Konsilde alınan önemli kararlardan biri de, Paskalya’nın her yıl ilkbahar ekinoksundan sonra gelen ilk dolunayın ardından kutlanacak olmasıydı.

Ruggieri, Papa 14. Leo’nun da, tıpkı selefi Papa Francesco gibi İznik ziyaretine özel bir anlam atfedebileceğini belirterek, bu yönde bir irade göstermesi halinde Türkiye’ye gelişinin sürpriz olmayacağını söyledi. Yeni Papa’nın göreve başlar başlamaz Francesco’nun izinden gitme sözü verdiğini hatırlatan Ruggieri, İznik’in sembolik öneminin bu bağlamda daha da öne çıktığını vurguladı.

Kaynak: ANKA