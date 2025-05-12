AB Bakanları Kritik Gündemle İngiltere’de Toplanıyor

İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lammy’nin Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerin ana gündeminde Avrupa’nın güvenliğini pekiştirme çağrısı yer alacak.

'VAROLUŞSAL TEHDİT'

Lammy yaptığı açıklamada, Avrupa’nın ortak güvenliği açısından tarihî bir dönemeçten geçildiğini vurgulayarak, “Kıtamızın ortak güvenliği açısından nesilde bir kez yaşanabilecek türden bir dönemeçteyiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz tehdit yalnızca Ukrayna’nın geleceğine değil, Avrupa’nın bütününe yönelik varoluşsal bir tehdittir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Lammy, Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline destek veren kişi ve kuruluşlara karşı yeni yaptırımların duyurulacağını da açıkladı.

30 GÜNLÜK ATEŞKESE DESTEK

Başbakan Keir Starmer ise, 19 Mayıs’ta düzenlenecek Birleşik Krallık-AB Zirvesi’nde Avrupa Birliği ile yeni bir savunma iş birliği anlaşmasına imza atmayı ve Brexit sonrası dönemde ticaret ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, İngiltere, Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna’nın önerdiği, ön koşulsuz 30 günlük ateşkes çağrısını desteklediklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da bu ateşkes çağrısına destek verdiğini açıkladı.

Ziyaretin ardından liderler, Rusya’ya karşı ek yaptırımların devreye alınabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile doğrudan müzakerelere açık olduğunu belirterek, görüşmelerin perşembe günü İstanbul’da başlatılabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA