Uruguay'da Jose Mujica İçin 3 Günlük Yas İlan Edildi

Uruguay’ın eski Devlet Başkanı José “Pepe” Mujica’nın 13 Mayıs 2025’te, 89 yaşında vefat etmesinin ardından, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Devlet Başkanı Yamandú Orsi tarafından imzalanan resmi kararnamede, “Eski Devlet Başkanı José Mujica’nın vefatı dolayısıyla 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Kararname uyarınca, ulusal bayraklar kamu binalarında, Uruguay’ın yurt dışı temsilciliklerinde, kışlalarda, kalelerde, hava üslerinde ve savaş gemilerinde yarıya indirilecek.

Mujica, 2010-2015 yılları arasında Uruguay’ın 40. Devlet Başkanı olarak görev yapmış, sade yaşam tarzı, yoksullukla mücadelesi ve marihuana kullanımı, eşcinsel evlilik ile kürtajı yasallaştıran öncü reformlarıyla dünya çapında “dünyanın en yoksul başkanı” olarak ün kazanmıştı. Eski bir Tupamaros gerillası olan Mujica, 1960’larda silahlı mücadele vermiş, 14 yıl hapis yatmış ve 1985’te demokrasinin geri dönüşüyle serbest bırakılmıştı. Başkanlığı döneminde maaşının yaklaşık yüzde 90’ını hayır kurumlarına bağışlayarak mütevazı bir çiftlik evinde yaşamayı tercih etmişti.

Mujica’nın vefatı, Latin Amerika ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Cenaze töreni 14 Mayıs’ta Montevideo’da başladı ve 15 Mayıs’a kadar devam etmesi bekleniyor. Mujica’nın naaşı, devlet töreniyle Yasama Sarayı’nda halkın ziyaretine açıldı. Törene, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric gibi sol liderlerin katılması bekleniyor. Uruguaylılar, “Pepe, sevgilim, halk seninle!” sloganlarıyla sokaklara dökülerek liderlerine veda etti.

Mujica, Nisan 2024’te yemek borusu kanseri teşhisi almış, Ocak 2025’te kanserin karaciğerine sıçradığını ve tedaviyi reddettiğini açıklamıştı. Son röportajında, “Dürüstçe söylüyorum, ölüyorum. Bir savaşçının dinlenmeye hakkı var” demişti

Kaynak: DHA