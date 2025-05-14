TikTok Fenomeninin Korkunç Ölümü! Canlı Yayında Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Güzellik ve makyaj hakkındaki videolarıyla tanınan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni, korkunç bir şekilde katledildi. Genç fenomen, canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TikTok Fenomeninin Korkunç Ölümü! Canlı Yayında Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, çalıştığı güzellik salonunda canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Genç fenomen hayatını kaybederken, Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'ün ölümü ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CANLI YAYIN SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Marquez'in yaptığı canlı yayın sırasında arkadan bir kişinin birilerinin geldiği konusunda Marquez'i uyardığı duyuldu, ardından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından canlı yayın devam ederken, bir kişi telefonu alarak yayına son verdi.

DİKKAT ÇEKEN 'HEDİYE' DETAYI

Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi olan Marquez, canlı yayının başlarında, kendisi iş yerinde yokken birisinin kendisine teslim etmek üzere "pahalı bir hediye" geldiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyi planlamadığını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun son verilerine göre, Meksika, 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak yer alıyordu.

Kaynak: İHA

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