Trump'ın İstanbul Bilmecesi: 'Yarın Gidebilirim'

ABD Başkanı Donald Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha geldi. Trump, "Uygun olursa cuma İstanbul’a gidebilirim" dedi. Trump sözlerinin devamında ise, "'Ben gitmezsem Putin neden gitsin' demiştim. Haklı çıktım" ifadelerini kullandı.

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Trump'ın İstanbul Bilmecesi: 'Yarın Gidebilirim'

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşecek barış zirvesine çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir İstanbul açıklaması daha geldi. ABD Başkanı, uygun olması durumunda İstanbul’a yarın gelebileceğini söyledi.

Trump, sözlerinin devamında "'Ben gitmezsem Putin neden gitsin' demiştim. Haklı çıktım" dedim.

Trump'ın İstanbul Bilmecesi: 'Yarın Gidebilirim' - Resim : 1

Trump, dün yaptığı açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kendisini de İstanbul’a davet ettiğini söylemişti. Ancak Putin, Rusya’nın müzakere heyetinde yer almadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıklamıştı. Zelenskiy, Putin’in gelmesi durumunda da İstanbul’a geçeceğini duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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