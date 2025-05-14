Donald Trump, Ahmed Şara’yı Öve Öve Bitiremedi: ‘Genç, Çekici, Çok Ama Çok...’

ABD Başkanı Trump, Katar'a giderken gazetecilere Suriye'nin geçici hükümetinin başındaki Şara'yla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Şara’dan övgü dolu sözlerle bahseden Donald Trump, Suriye’nin İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını düşündüğünü belirtti.

Donald Trump, Ahmed Şara’yı Öve Öve Bitiremedi: ‘Genç, Çekici, Çok Ama Çok...’

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’a gitmeden hemen önce Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Suriye Geçici Hükümeti lideri Ahmed Şara ile Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği kısa görüşmenin detaylarını anlattı. Görüşmeyi 'harika geçti' olarak yorumlayan Trump, Şara’dan bahsederken 'genç', 'çekici', 'sert', 'sağlam' 'çok ama çok sağlam bir geçmişe sahip savaşçı' sözleriyle tanımladı.

Şara için "Sağlam kalma konusunda gerçekten şanslı biri" diyen Tump, "Ona karşı pek dost canlısı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. İyi bir iş çıkarma şansı olduğunu düşünüyor. Parçalanmış bir ülke söz konusu" ifadelerini kullandı.

ŞARA'NIN İBRAHİM ANLAŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ NEYDİ?

Donald Trump, konuşmasının ilerleyen bölümünde Şara’nın bir gün İsrail ile ilişkileri normalleştirmek amacıyla İbrahim Anlaşmaları’na katılabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "Bence kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor. Ona 'Umarım işler yoluna girdiğinde İbrahim Anlaşmaları'na katılırsın' dedim. O da 'Evet. Ama daha yapılacak çok iş var" dedi" dedi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Şara görüşme sırasında Trump’a, Amerikalı şirketlerin Suriye’nin doğalgaz kaynaklarına yatırım yapmaları yönünde bir çağrıda bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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