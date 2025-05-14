ABD Başkanı Trump'tan Türkiye Çıkışı: 'Putin Benim de Katılmamı İstiyor'

Tüm dünyanın gözü yarın (15 Mayıs) İstanbul’da yapılması planlanan Ukrayna-Rusya zirvesine çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump’tan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

Trump, açıklamasında “Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” ifadelerini kullandı.

ABD lideri, Katar’a giderken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık... Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz. Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması beklenirken, Rusya adına Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelerek Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıklamış, Putin'in gelmesi durumunda ise İstanbul'a geçeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi