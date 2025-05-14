ABD Başkanı Trump'tan Türkiye Çıkışı: 'Putin Benim de Katılmamı İstiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Türkiye'ye gelebilirim" dedi. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye Çıkışı: 'Putin Benim de Katılmamı İstiyor'

Tüm dünyanın gözü yarın (15 Mayıs) İstanbul’da yapılması planlanan Ukrayna-Rusya zirvesine çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump’tan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

Trump, açıklamasında “Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye Çıkışı: 'Putin Benim de Katılmamı İstiyor' - Resim : 1

ABD lideri, Katar’a giderken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık... Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz. Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması beklenirken, Rusya adına Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelerek Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıklamış, Putin'in gelmesi durumunda ise İstanbul'a geçeceğini duyurmuştu.

Riyad Zirvesi Sonrası Trump'tan 'Suriye' ÇıkışıRiyad Zirvesi Sonrası Trump'tan 'Suriye' ÇıkışıDünya
Trump Bizzat Açıkladı: Türkiye'deki Rusya-Ukrayna Zirvesine Katılacak mı?Trump Bizzat Açıkladı: Türkiye'deki Rusya-Ukrayna Zirvesine Katılacak mı?Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Donald Trump Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Riyad Zirvesi Sonrası Trump'tan 'Suriye' Çıkışı Riyad Zirvesi Sonrası Trump'tan 'Suriye' Çıkışı
Donald Trump’tan Flaş Adım! Katar’ın Hediye Uçağını Bakın Nereye Verdi Donald Trump’tan Flaş Adım! Katar’ın Hediye Uçağını Bakın Nereye Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı Ünlü Oyuncu Soluğu Mahkemede Aldı
Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor Türkiye'de Satılan Ünlü Diş Macunundan Zehir Çıktı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı! Fatura Desteğinden Kimler Faydalanabilir? Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı
Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu
Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama